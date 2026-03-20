Ultime News

20 Mar 2026 Minaccia di morte con uno spennapolli il rivale in amore: condannato
20 Mar 2026 Referendum del 22 e 23 marzo: su Cremonaoggi una sezione per orientarsi nel voto
20 Mar 2026 Parco regionale dei Fontanili: il 25 marzo in Provincia la presentazione del progetto
20 Mar 2026 Guerra del Golfo, rincari anche nell'edilizia, bitume + 50%: cantieri a rischio
20 Mar 2026 Cucina italiana patrimonio Unesco, a Cremona una serata tra cultura e identità
Video Pillole

Salute Magazine – 20/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Farmaci anti-obesità, il nodo dei costi
– Dal World Obesity Day nuove strategie di cura
– Investing for Life Health Summit, più investimenti e accesso equo a cure
– “Io prevengo”, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly
sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...