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Tg Economia – 20/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’export italiano frena a gennaio
– La Cisl propone un “patto sociale” per il Paese
– Aeroporto di Palermo, nel piano industriale investimenti da 252 milioni
– Fisco, si scaldano i motori per le dichiarazioni dei redditi
abr/azn

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