Tg Sport – 20/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Europa League, il Bologna vola ai quarti: Roma ko ai supplementari

– Conference League, la Fiorentina non sbaglia: Rakow battuto

– Juventus e Inter scatenate su Bernardo Silva e Vicario

– Sinner al debutto a Miami, bene Cocciaretto e Berrettini

– Pogacar e il sogno Giro-Tour-Vuelta: domani la Milano-Sanremo

– Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’Italia

/gtr

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