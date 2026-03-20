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Tg Sport – 20/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Europa League, il Bologna vola ai quarti: Roma ko ai supplementari
– Conference League, la Fiorentina non sbaglia: Rakow battuto
– Juventus e Inter scatenate su Bernardo Silva e Vicario
– Sinner al debutto a Miami, bene Cocciaretto e Berrettini
– Pogacar e il sogno Giro-Tour-Vuelta: domani la Milano-Sanremo
– Scherma, a Riccione il sogno azzurro dei giovanissimi campioni d’Italia
/gtr

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