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A Palermo arrestati due corrieri della droga, sequestrati hashish e armi

PALERMO (ITALPRESS) – Prosegue l’azione di contrasto al traffico di stupefacenti e all’illegalità da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo che, nel quartiere Oreto – Villagrazia, hanno messo a segno l’arresto di due corrieri della droga e, in via Villa Rosato, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un’arma clandestina e ingente quantitativo di hashish. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità Cinofili, hanno intercettato un’auto che nascondeva un sofisticato espediente per nascondere la droga.

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(Fonte video: Carabinieri)

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