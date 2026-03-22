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Tg Ambiente – 22/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Caldo e siccità minacciano i boschi europei
– Inquinamento portuale, rischio crescente per le città costiere
– Il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione
– Partnership tra Elevion Group ed Energy Pool per l’efficienza energetica
mgg/gtr/col

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