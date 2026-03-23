Ultime News

23 Mar 2026 Benessere e protagonismo giovanile: in provincia un progetto da 140mila euro
23 Mar 2026 Poggi, FDI: "Doveva essere un quesito tecnico, poi ha prevalso la tifoseria"
23 Mar 2026 Referendum costituzionale, i commenti a caldo del fronte del NO
23 Mar 2026 Cremonese, contro il Parma sono finalmente tornati i gol dei centrocampisti
23 Mar 2026 Il commercio scende in strada in corso Garibaldi per il mercatino del 28-29 marzo
Video Pillole

A Milano apre Casa Seneca, 25 alloggi per i più fragili

MILANO (ITALPRESS) – Anziani soli, mamme con bambini, donne e uomini in difficoltà economica ed emergenza abitativa: sono gli inquilini che da oggi vivono a Casa Seneca, il nuovo housing sociale di Fondazione Progetto Arca nel cuore del quartiere Baggio a Milano, realizzato in collaborazione con l’Associazione Seneca e sostenuto da JTI Italia. Ampio complesso costituito da 25 appartamenti, Casa Seneca è un immobile di proprietà di Progetto Arca, acquistato nel 2024 e completamente ristrutturato grazie al supporto di molte aziende ed enti che condividono con la fondazione la visione e l’urgenza di agire in concreto per rispondere alla necessità impellente di offrire stabilità abitativa a un numero sempre maggiore di persone sfrattate per morosità incolpevole.

f12/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...