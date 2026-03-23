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Raffaello a New York, Bambach “Anche epoca dell’artista segnata da instabilità”

NEW YORK (ITALPRESS) – In un momento storico segnato da tensioni geopolitiche e conflitti che attraversano più aree del mondo, l’arte torna a offrire uno spazio di riflessione e respiro. Al Metropolitan Museum of Art di New York è stata presentata alla stampa “Raphael: Sublime Poetry”, una delle mostre più attese dell’anno, che porta negli Stati Uniti capolavori del grande maestro del Rinascimento italiano. La curatrice della mostra, Carmen Bambach, tra le più autorevoli studiose del Rinascimento, ripercorre ai microfoni dell’agenzia Italpress il contesto storico in cui visse Raffaello, un’epoca segnata anch’essa da guerre e instabilità.

xo9/lcr/gsl (Video di Stefano Vaccara)

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