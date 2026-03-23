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Tg Economia – 23/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nucleare, dall’Ue 330 milioni per la ricerca
– Aeroporti, i ricavi globali crescono meno del traffico passeggeri
– Uova di Pasqua, prezzi in aumento e quantità in calo
– Dipendenti pubblici in pensione, al via bando per contributi vacanze
sat/gsl

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