Bossi, La Russa lo ricorda in Aula “Diceva che i muri sono i libri del popolo”

ROMA (ITALPRESS) – “Bossi l’ho conosciuto dagli inizi, l’ho conosciuto quando era l’unico senatore, quando veniva in consiglio regionale. Di quella prima fase è stato testimone Bobo Maroni, un altro indimenticato amico come Bossi. Una cosa che mi sono segnato del racconto di Maroni nei suoi primi momenti di presenza politica con Bossi era quando uscivano la notte a scrivere ‘Lega Lombarda’ sui muri della Lombardia. Era l’unica forma di propaganda della Lega in quella primissima primissima fase di impegno politico e Bossi ripeteva sempre, ci ricorda Maroni, che i muri sono i libri del popolo”. Così in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commemorando Umberto Bossi.

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(fonte video: Senato della Repubblica)