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Cirino Pomicino, D’Alema “Sarebbe stato contento per esito referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Pochi giorni fa abbiamo presentato insieme, all’Istituto Sturzo, il carteggio fra Andreotti e Cossiga. È stata una bellissima discussione. Mi addolora vedere come le cose siano precipitate. Lo ricordo lucido, brillante, spiritoso. Volle concludere questa presentazione con una cosa che non centrava nulla con il carteggio, con un appello a votare no. Mi dispiace che non abbia potuto vedere com’è andata a finire. Sarebbe stato contento”. Queste le parole di Massimo D’Alema, su Paolo Cirino Pomicino, all’uscita dalla basilica di piazza Euclide a Roma dopo i funerali.

xl5/sat/mca1

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