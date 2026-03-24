Legrottaglie “La Nazionale ha tutto per qualificarsi ai Mondiali”

MILANO (ITALPRESS) – Circa la qualificazione della Nazionale ai Mondiali 2026, “sono positivo, devo per forza vederla bene, anche per dare un po’ di energia a tutti coloro che in questi giorni devono essere uniti. Noi porteremo a casa questo risultato e finalmente rientreremo ai Mondiali. Abbiamo tutte le possibilità ed una squadra di buon livello. Abbiamo perso qualche pezzo che poteva essere importante per noi, per caratteristiche”. Così Nicola Legrottaglie, allenatore ed ex difensore classe 1976, a margine della presentazione a Milano del romanzo “Dove nascono i silenzi” di Claudia Conte. “Credo ci sarà voglia di far bene tra i giovani, che vedo vogliono mettersi in mostra – ha aggiunto l’ex Chievo, Juventus e Milan – Credo che Gennaro (il ct Gattuso, ndr) insieme a Buffon stiano facendo un lavoro importante. Conoscono le problematiche per poter raggiungere certi risultati e quindi sanno come fare a superarle. Mi fido molto di loro, della loro esperienza, dei loro valori. Non vedo l’ora di andare in America a vedermi qualche partita”, ha concluso Legrottaglie.

xm4/mc/mca3