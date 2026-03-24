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Tg News – 24/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Addio a Gino Paoli, poeta della canzone d’autore italiana
– La vittoria del no al Referendum, Nordio “Mi prendo la responsabilità”
– Iran, Zolghadr nuovo segretario Consiglio di Sicurezza
– Kiev “Droni russi colpiscono il centro di Leopoli”
– Crans-Montana, porta emergenza chiusa un minuto prima incendio
– Famiglia nel bosco, 21 Aprile udienza in appello su ricongiungimento
– Sciopero Venerdì 27 Marzo, dai trasporti alla scuola
– L’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all’ADI Design Museum
– Previsioni 3B Meteo del 25 Marzo
/gtr

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