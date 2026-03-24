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Turismo e destagionalizzazione, a Scilla “Focus Sud e Futuri”

SCILLA (ITALPRESS) – Stimolare un dibattito sul turismo sostenibile in grado di attrarre visitatori 12 mesi l’anno e aprire scenari strategici sul futuro del territorio. Questo l’obiettivo del terzo “Focus Sud e Futuri – Oltre il mare: i patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, promosso dalla Fondazione Magna Grecia, che ha riunito a Scilla rappresentanti istituzionali, accademici, operatori economici ed esponenti del mondo della cultura e dell’informazione. Al centro del dibattito si è imposta la questione della destagionalizzazione dell’offerta turistica, ritenuta condizione imprescindibile per assicurare continuità economica e valorizzazione sistemica dei patrimoni culturali e ambientali.

col/mgg/gsl

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