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Abodi “Gattuso la persona giusta, azzurri artefici del proprio destino”

ROMA (ITALPRESS) – “È giusto essere esclusivamente concentrati sull’obiettivo che è nelle nostre disponibilità, siamo artefici del nostro destino, se riusciamo ad esprimere il meglio di noi stessi, con grande rispetto per l’avversario, la strada è quella di ritrovarci al Mondiale. Ma il calcio ha delle regole. Gattuso è la persona migliore per poter dirigere questa orchestra e sono convinto che saprà tirare fuori anche quello che è nel profondo di ogni giocatore”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione di B4People, piattaforma di sostenibilità della Lega Serie B, a Palazzo Brasini a Roma, in vista della semifinale del playoff di qualificazione ai Mondiali, in programma domani a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. “C’è una compattezza ritrovata attorno alla maglia azzurra. Pensiamo positivo e non pensiamo ad altro”, ha detto Abodi.
(ITALPRESS).
mec/ari/azn

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