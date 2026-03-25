Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 25/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Cena di classe”, commedia di Francesco Mandelli
– “Mio fratello è un Vichingo” con Mads Mikkelsen
– “Il Dio dell’amore” con Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni
– “Ti uccideranno”, horror di Kirill Sokolov
mgg/gtr
– “Cena di classe”, commedia di Francesco Mandelli
– “Mio fratello è un Vichingo” con Mads Mikkelsen
– “Il Dio dell’amore” con Vanessa Scalera e Vinicio Marchioni
– “Ti uccideranno”, horror di Kirill Sokolov
mgg/gtr
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