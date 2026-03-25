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Di Paola “Con il Versilia Horse Show la Fise cala il poker dei grandi eventi”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo il successo delle Olimpiadi invernali poter continuare a proporre l’Italia come palcoscenico di grandi eventi internazionale è un risultato importante. Abbiamo messo a terra il poker dei grandi eventi del salto ostacoli dopo Piazza di Siena, la tappa di Coppa del Mondo a Fiera Cavalli e il Global Tour al Circo Massimo”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Fise, Marco Di Paola, a margine della conferenza stampa di presentazione del Longines Versilia Horse Show Presented By Giorgio Armani, evento giunto alla seconda edizione. All’orizzonte c’è il cammino verso Los Angeles 2028: “Gli sport equestri hanno tre discipline olimpiche e dobbiamo riuscire non solo a portare la squadra del completo ma anche quella del salto ostacoli. L’obiettivo importante è il campionato del mondo in Germania, ad Aachen, ma non sarà facile prendere subito questo slot olimpico perché abbiamo dei binomi esordienti che stiamo rodando ma nello sport bisogna sempre provarci”, ha aggiunto Di Paola.
(ITALPRESS).
mec/ari/gtr

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