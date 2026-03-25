Famiglia nel bosco, La Russa incontra i genitori “Stemperare il clima”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricevuto oggi a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”.“È stato per me un piacere ricevere Nathan e Catherine, era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine – ha detto La Russa -. Quello che spero possa essere utile e invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, come è naturale, possano stare col padre e con la madre, dopo che vengano assicurate delle condizioni normali. Sono molto lieto di avere appreso che da parte vostra non vi è nessuna obiezione a che i bambini possano frequentare il doposcuola, che la casa possa avere i servizi igienici che sono richiesti e in sostanza che vi avviciniate molto a quelle condizioni necessarie per una convivenza. Sono fermamente convinto che non vi è maggiore felicità per i bambini che quella di stare col proprio papà e con la propria mamma. È quello che io vi auguro e che spero sia possibile eliminando tutte le rigidità esistenti”.

sat/gtr

(Fonte video: Senato)