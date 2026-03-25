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Giansanti “La salicoltura settore fondamentale per l’economia”

ROMA (ITALPRESS) – “La coltivazione del sale a tutti gli effetti è un’attività agricola e dentro il contesto dell’agricoltura vogliamo farla rientrare”. E’ necessario “far conoscere un settore importante e fondamentale per l’economia del Paese perché giornalmente tutti noi consumiamo sale, ma nessuno di noi sa che quel sale è ottenuto dalla coltivazione del mare”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine degli “Stati Generali della salicoltura marina”.

xb1/sat/gtr

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