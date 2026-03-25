Medio Oriente, Meloni “Dall’Italia sostegno a ogni iniziativa per la stabilità”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Chiaramente credo che l’ipotesi di colloquio in corso tra Stati Uniti e Iran costituirebbe un’ottima notizia. L’Italia sosterrà e intende sostenere anche grazie alla solida rete di relazioni che ha con le nazioni del Golfo ogni iniziativa che possa riportare stabilità nell’area”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa ad Algeri con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune.

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(Fonte video: palazzo Chigi)