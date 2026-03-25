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Tg Economia – 25/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Evasione fiscale, nel 2025 recupero record da 36,2 miliardi
– Ue, dall’1 maggio applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur
– Agriturismo, settore in crescita costante
– Lavoratori domestici, ecco come funziona la dichiarazione dei redditi
abr/gtr

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