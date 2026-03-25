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Tg News – 25/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Primo caso di influenza aviaria per un essere umano, è in Lombardia
– Tredicenne accoltella la professoressa a scuola, arrestato
– Referendum giustizia, Nordio “Governo mi ha confermato fiducia”
– Santanchè, mozione di sfiducia da Lunedì alla Camera
– Famiglia nel bosco, la lettera dopo l’incontro con La Russa
– Incendio all’hotel Bristol di Parigi, 400 evacuati
– Gasolio oltre i due euro, nonostante il taglio delle accise
– Torino, il restauro delle facciate della Gran Madre di Dio in dirittura d’arrivo
– Previsioni 3B Meteo 26 Marzo
azn

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