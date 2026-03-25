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Tg Sport – 25/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gattuso punta su Kean e Retegui contro l’Irlanda del Nord
– Chiesa, giallo sulle condizioni e l’addio al ritiro azzurro
-L’inter punta Manu Koné, la Juve accelera per Vlahovic
– Sci alpino, per Shiffrin sesta coppa generale, bene Anna Trocker
– Tennis, Sinner batte Michelsen e vola ai quarti a Miami
– Bufera Mercedes, la FIA indaga sulla regolarità dell’ala anteriore
– Velasco “Sarà un anno difficile, Europei obiettivo principale”
/gtr

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