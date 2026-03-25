Tg Sport – 25/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Gattuso punta su Kean e Retegui contro l’Irlanda del Nord

– Chiesa, giallo sulle condizioni e l’addio al ritiro azzurro

-L’inter punta Manu Koné, la Juve accelera per Vlahovic

– Sci alpino, per Shiffrin sesta coppa generale, bene Anna Trocker

– Tennis, Sinner batte Michelsen e vola ai quarti a Miami

– Bufera Mercedes, la FIA indaga sulla regolarità dell’ala anteriore

– Velasco “Sarà un anno difficile, Europei obiettivo principale”

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