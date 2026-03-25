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Ue, Fontana “Su fondi Coesione e Pac nostre preoccupazioni fondate”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le nostre preoccupazioni e le nostre osservazioni che abbiamo presentato sulla nuova proposta del piano finanziario europeo sono assolutamente fondate. Con soddisfazione abbiamo raccolto la disponibilità da parte sia dei relatori nelle singole commissioni, sia da parte degli europarlamentari dei diversi partiti, la disponibilità a raccoglier queste nostre osservazioni. Tutti si rendono conto come sia inaccettabile che il ridimensionamento delle risorse inserite nei fondi di coesione e nella PAC, oltre al fatto che queste risorse siano confluite in un unico fondo, con la governance non più assegnata alle Regioni”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa a Bruxelles.

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