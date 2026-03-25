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Valditara “Parlamento approvi rapidamente misure contro criminalità giovanile”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile, devono essere ora rapidamente licenziate anche dal Parlamento”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in merito al grave fatto di cronaca avvenuto nel Bergamasco, con l’accoltellamento di una professoressa da parte di uno studente.

sat/gtr
(Fonte video: Ministro dell’Istruzione e del Merito)

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