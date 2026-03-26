Al Senato quadro dell’Ecce Homo , La Russa “Operazione culturale e sociale”





ROMA (ITALPRESS) – Insieme al ministro della Cultura Alessandro Giuli al Senato per la cerimonia inaugura dell’esposizione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito l’occasione “veramente importante. Ritornare a guardare con un occhio importante l’opera di Antonello da Messina, non solo rende più fruibile la singola opera, ma ne moltiplica l’importanza, l’attenzione e la fruibilità. Quindi diventa una operazione non solo culturale, ma anche sociale, forse socioeconomica, perché non è vero che la cultura non produce ricchezza. La cultura, se è spesa bene, produce innanzitutto ricchezza dello spirito, ma anche ricchezza materiale come effetto come effetto collaterale”.

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(Fonte video: Senato)

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