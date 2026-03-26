Ultime News

26 Mar 2026 Guasto a Rogoredo, forti rallentamenti e una cancellazione sulla linea Mi-Cr
26 Mar 2026 Morte di Simone Bacchiega, venerdì mattina l'autopsia a Cagliari
26 Mar 2026 Dà in escandescenze al bar Ponchielli e colpisce carabiniere: pena di un anno e sei mesi
26 Mar 2026 Il presidente di Martino in pensione: "Questi sette anni e mezzo sono stati una galoppata"
26 Mar 2026 Confermati 15 iscritti, all'elementare del Boschetto potrà partire la classe prima
Video Pillole

Al via Shift, la piattaforma per la transizione ecologica

ROMA (ITALPRESS) – Mettere in rete competenze industriali, ricerca e governance territoriale per affrontare in modo sistemico le sfide della transizione ecologica: con questo obiettivo nasce SHIFT, la piattaforma promossa da Gruppo CAP che riunisce operatori industriali, tecnologici, centri di ricerca e soggetti della pianificazione territoriale, con l’ambizione di creare un luogo stabile di confronto e di lavoro comune. Il progetto è stato presentato a Roma, presso la sede dell’Istituto Luigi Sturzo, nel corso di un evento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del sistema produttivo e del mondo scientifico.
f25/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...