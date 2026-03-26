America Week – Episodio 59

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il columnist televisivo Lawrence O’Donnell, la spina mediatica tra le più penetranti nel fianco di questa Casa Bianca, lo ripete senza mezzi termini: Donald Trump ha iniziato una guerra “senza essere in grado di spiegare perché”. Ed è esattamente questo il punto. La guerra con l’Iran sta entrando in una fase sempre più pericolosa. Trump continua a dire che “abbiamo vinto”, che il conflitto è quasi finito, che Teheran vuole trattare. Ma intanto manda migliaia di soldati, marines, paracadutisti. Escalation pura, senza una strategia visibile.Secondo un editoriale del The New York Times, il presidente ha costruito la guerra su una serie di affermazioni false o contraddittorie, nel tentativo di coprire una pianificazione debole e obiettivi confusi.E infatti il paradosso è evidente: Trump ora combatte per “controllare” lo Stretto di Hormuz, che prima della guerra era aperto. Come ha detto O’Donnell, l’obiettivo della guerra è ottenere qualcosa che esisteva già prima della guerra.

xo9/fsc/gtr

(video di Stefano Vaccara)