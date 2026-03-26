Commissione Antimafia a Bari, Colosimo “Non abbassiamo la guardia”

BARI (ITALPRESS) – È partita da Bari la missione istituzionale della Commissione parlamentare antimafia in Puglia,guidata dalla presidente Chiara Colosimo. L’iniziativa, articolata su due giornate, punta ad approfondire le dinamiche della criminalità organizzata sul territorio regionale attraverso un ciclo di audizioni con magistratura, istituzioni e forzedell’ordine. I lavori si sono svolti in mattinata nella Prefettura del capoluogo, con l’audizione del procuratore della Repubblica di Bari, seguita dagli interventi dei rappresentanti istituzionali e delle forze di polizia della provincia e, successivamente, di quelli della Bat. Nel pomeriggio la delegazione si è spostata a Lecce, mentre domani le audizioni proseguiranno a Brindisi. A margine dell’incontro, Colosimo ha chiarito il senso della missione e il quadro che sta emergendo: “Questa – ha sottolineato – è una missione fortemente voluta dalla Commissione parlamentareantimafia, che da sempre dà particolare attenzione a questo territorio e che, dall’inizio del suo mandato, ha scelto di essere vicino agli investigatori e alle procure che qui fanno un lavoro straordinario”.

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