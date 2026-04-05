Cremo ora non fermarti, con il Bologna per dare continuità al successo del Tardini

“Il Bologna ha individualità che possono mettere in crisi chiunque, ma nel calcio può anche capitare che non sia la più forte a vincere”, con queste parole il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo ha presentato la sfida tra Cremonese e Bologna, in programma la domenica di Pasqua alle ore 15 allo stadio Zini. L’allenatore di Bellinzona, dopo aver esordito nel migliore dei modi con un successo sul campo del Parma, ora non si vuole fermare e cerca continuità, consapevole che l’avversario di turno è di quelli tosti. Ma, come ha detto lo stesso Giampaolo, la bellezza del calcio sta proprio nel fatto che tutto può succedere, anche che vengano sovvertiti i pronostici, ottenendo un risultato inaspettato contro una rivale favorita.

La squadra di Vincenzo Italiano va forte in trasferta, dove ha già vinto ben sette volte in questa Serie A e può essere considerata a tutti gli effetti una big. I rossoblù sono i detentori della Coppa Italia, conquistata nella scorsa stagione battendo in finale il Milan, e sono ancora in corsa in Europa League. Dopo aver fatto fuori agli ottavi la Roma nel derby italiano, giovedì prossimo gli emiliani scenderanno in campo per il match d’andata dei quarti di finale contro l’Aston Villa, squadra attualmente quarta in Premier League, davanti a colossi del calibro di Liverpool e Chelsea. Proprio in vista dell’impegno contro gli inglesi, Italiano darà vita ad ampie rotazioni per gestire al meglio le forze, ma guai a pensare a un Bologna distratto in Serie A e con la testa già alla sfida di Europa League. Lo stesso tecnico Italiano è stato chiaro in conferenza stampa: “Tutto il Bologna oggi ha il focus sulla Cremonese e le due parole Aston Villa non sono mai state pronunciate”. Ci sarà tempo per pensare all’impegno europeo, tutte le attenzioni dei felsinei sono fissate sull’impegno dello stadio Zini.

Giampaolo, dopo aver colto subito un successo a Parma nonostante tre soli giorni di allenamento con la Cremo, durante la sosta ha avuto un po’ di tempo per conoscere meglio la squadra, le caratteristiche dei singoli giocatori e per trasmettere loro le sue idee calcistiche. La bella notizia per i grigiorossi è legata al recupero di un leader come Baschirotto, ma in attacco si sono infortunati Sanabria e Vardy. Il sudamericano era partito titolare a Parma e l’inglese era entrato bene nel corso della ripresa sfornando un assist al bacio per Vandeputte. Insomma, due assenze pesanti che costringeranno Giampaolo a ridisegnare l’attacco.

L’allenatore potrebbe confermare il 4-2-3-1 utilizzato al Tardini schierando davanti Okereke (favorito rispetto a Djuric), con Barbieri al posto di Zerbin sulla destra e Baschirotto per Bianchetti in difesa. Ma attenzione alle sorprese. Giampaolo ha fatto capire che sta prendendo in considerazione anche altre soluzioni, magari da utilizzare a gara in corso. Una variante tattica, ad esempio, potrebbe essere il 4-3-3. Insomma, Giampaolo di sicuro avrà trascorso tutta la notte a pensare alla formazione migliore da presentare al via e, come sempre, la comunicherà ai suoi giocatori solamente poche ore prima della partita.

Tornare al successo a Parma, dopo ben quindici giornate di astinenza, ha sicuramente ridato autostima e morale alla squadra e riportato entusiasmo tra i tifosi. Ma ora bisogna dare continuità al risultato del Tardini, perché la volata salvezza nelle ultime otto giornate sarà incerta e difficilissima.

Anche il popolo grigiorosso, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è chiamato a recitare un ruolo da protagonista. Perché la Cremo giocherà allo Zini ben cinque delle ultime otto gare. “A livello tecnico non é né un vantaggio né uno svantaggio, ma in termini ambientali lo è”, ha detto Giampaolo a tal proposito. Il fattore Zini può e deve essere l’arma in più della Cremonese in questo infuocato finale di campionato.

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