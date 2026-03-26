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Diplomacy Magazine – Puntata del 26 marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella ventottesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, Senior Advisor della Fondazione Med-Or. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” fa il punto sugli obiettivi degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran, mentre Ettore Sequi in studio parla della difficile trattativa tra Washington e Teheran per la fine del conflitto in Medio Oriente e delle preoccupazioni dell’opinione pubblica italiana per le conseguenze delle guerre in corso anche in altre aree.

sat/azn

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