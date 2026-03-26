Palermo, Lagalla “Sei aule per la scuola dell’infanzia all’Istituto Cruillas”





PALERMO (ITALPRESS) – “Vengono restituite sei classi che erano state inibite per lungo tempo e che nell’arco di 4-5 mesi sono state ripristinate e restituite ad uso della scuola materna. Mi sembra un segnale importante nell’ambito dei tanti interventi che si stanno facendo per recuperare spazi scolastici in città ed è un segnale importante oltre che per la città, specificamente per questo quartiere e per questa zona della città”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, all’Istituto comprensivo Cruillas di via Salerno per l’inaugurazione della nuova ala del plesso. “Anticipare l’età di scolarizzazione dei bambini è fondamentale, perché fidelizzandoli alla scuola sin da piccoli si riduce prospetticamente il rischio dell’abbandono e il rischio del rifiuto scolastico. E quindi credo che sia una giornata importante non tanto e non solo per l’amministrazione, quanto per i bambini e le loro famiglie”, aggiunge. vbo/mca3

(Fonte video: Comune di Palermo)

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