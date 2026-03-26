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Rapporto Anvur, sistema universitario in salute ma restano i divari territoriali

ROMA (ITALPRESS) – Crescita record degli iscritti e dei docenti, espansione delle telematiche, ma anche divari territoriali persistenti e internazionalizzazione a doppia velocità: sono gli elementi chiave che emergono dal Rapporto 2026 sul sistema della formazione superiore e della ricerca che Anvur ha presentato all’Auditorium Antonianum di Roma. In salute anche il sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con 94.000 iscritti e i primi dottorati, e quello degli enti pubblici di ricerca
mec/fsc/gsl

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