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Report Avincis, Europa in difficoltà contro gli incendi

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 ha segnato un record per gli incendi: nell’UE sono andati in fumo oltre 1,03 milioni di ettari, il dato più alto mai registrato, con l’81% dei danni concentrato in cinque Paesi. Secondo un report commissionato da Avincis, l’Europa risulta impreparata ad affrontare un aumento degli incendi boschivi nel continente e deve agire con urgenza e in modo coordinato per rafforzare le capacità di lotta aerea e i livelli di investimento.

mec/mgg/gtr

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