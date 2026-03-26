Ultime News

26 Mar 2026 Elezioni a Soncino, Soldo (possibile) candidato per il centrosinistra: ecco il programma
26 Mar 2026 Il Comune di Cremona tra i più avanzati nel progetto nazionale GRU
26 Mar 2026 L'alimentazione dall'infanzia all'adolescenza: incontro con la pediatra Cervi
26 Mar 2026 L'ultimo amico a sentire Cimo: "E' l'ora di dirti grazie"
26 Mar 2026 Seconda edizione del bando regionale 'InnovaCultura': ecco il bando
Video Pillole

Schifani “Abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione”

PALERMO (ITALPRESS) – “A chi si lamenta sempre, voglio dire una cosa semplice: io guardo i fatti. Dopo 19 anni, abbiamo riportato a casa 30 palazzi della Regione. Immobili che in passato erano stati venduti e poi riaffittati, con un costo di circa 17 milioni di euro all’anno. Soldi dei cittadini. In totale, questa operazione, rivelatasi poco felice, è costata centinaia di milioni”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana intervenendo con un video su YouTube per commentare il riacquisto, da parte della Regione, degli immobili che ospitano uffici dell’amministrazione. “Noi – aggiunge Schifani – abbiamo deciso di cambiare strada. Grazie alla solidità dei conti, abbiamo investito 68 milioni per riacquistare questi immobili e tornare finalmente proprietari. Questo significa meno sprechi, più controllo pubblico e un risparmio concreto già nei prossimi anni. Mentre qualcuno continua a criticare, noi lavoriamo per sistemare quello che non funzionava. Meno parole, più risultati”. vbo/mca3
(fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...