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Tg Economia – 26/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trasporti nodo strategico, focus all’europarlamento sul ruolo dell’Ue
– Il 2026 non è il 2022, Nomura rilegge il rischio energia per le banche centrali
– Al via tour di educazione finanziaria dedicato a previdenza e giovani
– Dal 30/4 possibile consultare il 730 sul sito dell’Agenzia delle Entrate
abr/gtr

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