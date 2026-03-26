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Tg News – 26/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Witkoff “Segnali forti che l’Iran vuole un accordo”
– Gasparri si dimette, arriva Stefania Craxi come capogruppo FI al Senato
– Santanchè “in ritiro” in Versilia dopo le dimissioni
– Prof accoltellata, il 13enne arrestato su Telegram “La ucciderò”
– Perquisizioni al Ministero della Difesa, Terna e Rfi
– Dal Parlamento Europeo sì alla Direttiva Anticorruzione
– Il calcio piange Beppe Savoldi, aveva 79 anni
– Sciopero Venerdì 27 Marzo, si fermano trasporti, scuola, giornalisti
– Previsioni 3B Meteo 27 Marzo
azn
– Witkoff “Segnali forti che l’Iran vuole un accordo”
– Gasparri si dimette, arriva Stefania Craxi come capogruppo FI al Senato
– Santanchè “in ritiro” in Versilia dopo le dimissioni
– Prof accoltellata, il 13enne arrestato su Telegram “La ucciderò”
– Perquisizioni al Ministero della Difesa, Terna e Rfi
– Dal Parlamento Europeo sì alla Direttiva Anticorruzione
– Il calcio piange Beppe Savoldi, aveva 79 anni
– Sciopero Venerdì 27 Marzo, si fermano trasporti, scuola, giornalisti
– Previsioni 3B Meteo 27 Marzo
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