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Realpolitik – Cosa ci insegna la guerra in Iran?

ROMA (ITALPRESS) – Cosa ci sta insegnando il conflitto in Iran? Sicuramente che non sempre l’uso della forza è risolutivo e che esistono i Davide contro Golia, la forza dell’asimmetria. E non sempre lo strumento militare raggiunge gli obiettivi. Dove ci porterà tutto questo? Il tema è al centro dell’analisi dell’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik.
abr/azn

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