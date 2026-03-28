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Canoa, Rossi “Nuovo logo della Fick frutto di un percorso che parte dal passato”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata importante per noi, perché non è soltanto un nuovo inizio, ma è un percorso che parte dal passato, da quella che è stata la nostra storia, i nostri successi, le nostre medaglie e le persone che hanno fatto la Federazione”. Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Antonio Rossi, a margine della presentazione del nuovo logo e della nuova identità visiva della Fick. “Quest’anno tra l’altro sarà un anno molto impegnativo per noi come Federazione – ha aggiunto – In Italia ospiteremo grandissimi eventi come la Coppa del Mondo a Mezzana, i Campionati Europei di slalom a Ivrea e i Campionati del Mondo di Sup a Sabaudia”.

mec/glb/mca1

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