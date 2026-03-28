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Escursionista scivola sul Terminillo, recuperato con l’elicottero: le immagini

ROMA (ITALPRESS) – Intervento nel pomeriggio di oggi per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio sul Monte Terminillo, dove un escursionista romano, classe 1996, è scivolato mentre percorreva la via normale verso la vetta, sul versante della Valle del Sole. La caduta, avvenuta su un pendio innevato, è stata fortunatamente arrestata dalla presenza di neve morbida pochi metri prima di un salto di roccia, evitando conseguenze potenzialmente gravi. Immediatamente attivata una squadra di terra del CNSAS Lazio, che ha raggiunto l’escursionista in tempi rapidi, provvedendo alla sua messa in sicurezza in un contesto ambientale particolarmente esposto

tvi/mca2
(Fonte video: Cnsas)

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