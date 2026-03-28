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“Fencing for All”, Mazzone “Federscherma in prima linea per l’inclusione”

ROMA (ITALPRESS) – “È un progetto che è partito dall’Italia e che include ragazzi autistici nelle scuole di scherma. L’obiettivo è portare il progetto a un livello internazionale. Sono 15 anni che oggi la Fis include il movimento paralimpico. La parte dell’autismo e della disabilità intellettiva completa un quadro di inclusione dove come federazione ci poniamo in prima linea in tal senso”. Sono le parole del presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, in occasione della tavola rotonda “Fencing for All”, promossa dalla stessa Fis in sinergia con la Fie.

mec/glb/mca1

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