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Legge “Liberi di scegliere” in Sicilia, Schifani “Mafia si combatte anche così”
PALERMO (ITALPRESS) – La mafia si combatte anche così: dando una possibilità di scelta. In #Sicilia parte ‘Liberi di scegliere’, una legge che aiuta ragazzi e famiglie a uscire da contesti difficili. Scuola, supporto sociale, formazione: strumenti concreti per costruire una vita diversa”. Così in un video su Facebook il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
pc/mca1
(Fonte video: profilo Facebook Renato Schifani)
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