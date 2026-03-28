Medicina Top – 28/3/2026

MILANO (ITALPRESS) – La conservazione della fertilità e l’efficacia della chiropratica sono i temi della settantasettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Enrico Semprini, Professore all’Università degli Studi di Milano e Honorary Researcher presso l’University College di Londra e Alessandro Trabattoni, chiropratico e consulente della FISI Sport Invernali. Spazio anche ad arte e cultura con Arturo Artom, imprenditore e ideatore del Cenacolo Artom.

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