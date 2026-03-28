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Ponte sullo Stretto, Durigon “Opera strategica, avanti superando gli ostacoli”

MESSINA (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica e rappresenta una fase determinante per l’Italia, sia dal punto di vista infrastrutturale che economico”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Claudio Durigon, intervenendo a Messina alla manifestazione “L’ora del Ponte”. “Collegare stabilmente la Sicilia al continente e all’Europa è una priorità – ha aggiunto -. C’è una chiara volontà da parte del Governo e del Parlamento di portare avanti questo progetto”.

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