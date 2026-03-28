Tiger Woods arrestato dopo incidente d’auto, il suv si ribalta

(Adnkronos) –

Tiger Woods è stato arrestato per guida sotto l’effetto di sostanze non precisate dopo un incidente avvenuto a Jupiter Island, in Florida. Woods, 50 anni, con il suo Suv ha urtato un pick-up. L’auto dell’ex numero 1 del golf si è ribaltata: Woods non ha riportato danni, illeso anche il conducente dell’altro veicolo. Dopo l’incidente, avvenuto alle 14 locali di venerdì, la polizia della contea di Martin ha notato che Woods mostrava segni di alterazione: la star del golf si è sottoposto ad un test dell’etilometro, con esito negativo, ma ha rifiutato di fornire un campione di urine.

E’ stato arrestato per il sospetto di guida sotto l’effetto di sostanze, danneggiamento di proprietà altrui e rifiuto di sottoporsi ad un test previsto dalla legge. Le immagini diffuse dall’emittente WPTV mostrano il suv adagiato sulla fiancata sinistra. Secondo la ricostruzione dello sceriffo John Budensiek, Woods – che procedeva a velocità sostenuta – ha cercato di superare un pick-up con rimorchio che aveva rallentato per entrare in un vialetto: il Suv ha urtato il rimorchio e si è ribaltato.

“Gli agenti lo hanno sottoposto a diversi test, ritengono fosse sotto l’effetto di qualche farmaco o qualche sostanza. Ovviamente Woods ha spiegato gli infortuni e gli interventi a cui si è sottoposto, ne abbiamo tenuto conto”, ha spiegato Budensiek. Il fuoriclasse “è cooperativo ma ha cercato di non aggravare la propria situazione. Ha fatto attenzione a cosa dire e cosa non dire. Io posso dirvi questo: è una strada con limite di velocità a 30 miglia all’ora e le immagini parlano da sole. L’auto è ‘scivolata’ per una distanza non indifferente prima di fermarsi”, ha aggiunto. La strada è a doppio senso di marcia: nessun veicolo procedeva nella direzione opposta. “Altrimenti non staremmo qui a parlare di un episodio senza feriti”.

Woods in questo periodo sta recuperando dall’ultima operazione subita a ottobre 2025 dopo la rottura del tendine d’Achille. Il vincitore di 15 major in settimana è tornato sul green dopo una lunga assenza per le TGL Finals, a cui ha partecipato con il suo golf club Jupiter Links. Woods non scende in campo in un evento del Pga Tour dal luglio 2024 e, prima dell’incidente, aveva fissato l’obiettivo di partecipare al Masters di Augusta, al via il 9 aprile.

Già a febbraio 2021 l’ex numero 1 del mondo è stato vittima di uno spaventoso incidente in California. La sua auto in quella circostanza si è ribaltata più volte. Woods 5 anni fa ha riportato gravi lesioni in particolare alla gamba destra, con fratture esposte che hanno richiesto un’operazione d’urgenza. Dopo l’intervento, il golfista è rimasto in ospedale per 3 settimane: “Sono fortunato ad essere vivo e ad avere una gamba”, ha detto all’epoca, dopo aver evitato l’amputazione dell’arto lesionato.