Formula 1, ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

(Adnkronos) –

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e diventa leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento della stagione, chiudendo la gara davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Ecco l’ordine di arrivo del Gp del Giappone e la classifica Piloti del Mondiale.

L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Giappone di Formula 1:

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1h28’03”403.

2. Oscar Piastri (McLaren) + 13”722

3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15”270

4. George Russell (Mercedes) + 15”754

5. Lewis Hamilton (Ferrari) + 23”479

6. Lando Norris (McLaren) + 25”037

7. Pierre Gasly (Alpine) + 32”340

8. Max Verstappen (Red Bull) + 32”677

9. Liam Lawson (Racing Bulls) + 50”180

10. Esteban Ocon (Haas) + 51”216

11. Nico Hulkenberg (Audi) + 52”280

12. Isack Hadjar (Red Bull) + 56”154

13. Gabriel Bortoleto (Audi) + 59”078

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 59”848

15. Carlos Sainz (Williams) + 1’05”008

16. Franco Colapinto (Alpine) + 1’05”773

17. Alexander Albon (Williams) + 1’32”453

18. Sergio Perez (Cadillac) + 1 giro

19. Fernando Alonso (Aston Martin) + 1 giro

20. Valtteri Bottas (Cadillac) + 2 giri.

La nuova classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 dopo il Gp del Giappone:

1. Andrea Kimi Antonelli 72 punti

2. George Russell 63

3. Charles Leclerc 49

4. Lewis Hamilton 41

5. Lando Norris 25

6. Oscar Piastri 21

7. Oliver Bearman 17

8. Pierre Gasly 15

9. Max Verstappen 12

10. Liam Lawson 10.