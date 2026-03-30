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Cina, i droni utilizzati per l’impollinazione dei fiori di albicocco

Gli alberi di albicocco sono ora in piena fioritura e attendono l’impollinazione nella contea di Luntai, nello Xinjiang cinese. Ma non sono solo le api a svolgere questo compito: anche i droni sono qui per dare una mano! Grazie alla tecnologia di impollinazione assistita, aumentano la resa dei frutti e riducono i costi, aiutando gli agricoltori a guadagnare di più. (XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)

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