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Comprehensive Cancer Center, Rocca “Grande lavoro del Gemelli”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto alla presentazione, organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, nell’Aula Brasca dell’ospedale, dei risultati in crescita ottenuti dal Comprehensive Cancer Center (CCC). “Sono risultati straordinari, frutto del grande lavoro e della capacità clinica e scientifica del Gemelli”. Ha detto Rocca, spiegando che la sua presenza oltre ad essere un dovere sia anche un piacere per “ringraziare e sottolineare quanta voglia c’è di collaborare e continuare a crescere insieme”. xl5/vbo/mca1

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