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Confindustria Piemonte, Amalberto “Dl Fiscale danno a nostre imprese e al Paese”

MILANO (ITALPRESS) – Il DL Fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che a proposito di Transizione 5.0, introduce un taglio del 65% del credito d’imposta richiesto ed esclude gli investimenti in fonti di energia rinnovabile, in particolare gli impianti fotovoltaici ad alta efficienza, che le aziende erano state incentivate ad acquistare, “è un danno alle nostre imprese e a tutto il Paese”. Ne è convinto il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, che intervistato dall’Agenzia di Stampa Italpress non ha lesinato critiche al provvedimento del governo.(ITALPRESS)

trl/gsl

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