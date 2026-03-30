Ferrovienord, bilancio 2025 segna 194 milioni di investimento per lavori

(Adnkronos) – “Quasi 200 milioni di euro investiti sulla rete da Ferrovienord per garantire un servizio ferroviario sempre più efficiente e moderno”. Così il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti commenta il progetto di bilancio di esercizio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione della società, che rivela altri importanti risultati: 10,4 milioni di treni-km prodotti, il completamento della fornitura di 214 treni per il servizio ferroviario regionale, 22.000 accessi registrati nel parcheggio di Affori.

“Grazie alla costante sinergia con Regione Lombardia -afferma- proseguiremo anche nei prossimi anni con gli interventi di sviluppo della rete, che rivestono un valore strategico per migliorare la mobilità nei nostri territori. Il mio personale ringraziamento va a tutte le persone di Ferrovienord che, con il loro impegno costante e la loro professionalità, contribuiscono a ottenere questi importanti risultati”.

Da una media di 52 milioni di euro all’anno di investimenti infrastrutturali nel periodo 2010-2022, Ferrovienord ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni tre anni: 117 milioni nel 2023, 243 milioni nel 2024 (con lo sviluppo del cantiere T2-Gallarate) e 194 milioni del 2025. Procede l’attuazione del contratto di programma siglato con Regione Lombardia: su un totale di 186 commesse, 58 (il 31%) sono concluse e 75 (il 40%) si trova già in fase di lavori in corso.

Il 2025 ha visto l’avanzamento di molti importanti cantieri di Ferrovienord, primo fra tutti il completamento del collegamento tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e la stazione Rfi di Gallarate, inaugurato a gennaio 2026. I lavori hanno interessato punti nevralgici della rete: proseguono le opere nel Nodo di Seveso; è iniziato l’intervento di potenziamento della stazione di Milano Bovisa ed è stato avviato il cantiere del Polo di Saronno. Per migliorare la circolazione ferroviaria è stato implementato il nuovo apparato centrale computerizzato multistazione sulle tratte Vanzaghello-Novara e sulla Brescia-Iseo. La linea Brescia-Iseo-Edolo è stata completamente riqualificata tra Edolo e Marone. Gli impianti di produzione e distribuzione di idrogeno a Edolo e Iseo hanno registrato importanti progressi.

I ricavi si sono attestati a 157.783.000 euro, il margine operativo lordo è di 5.170.000 euro, il risultato operativo vale 2.837.000 euro. Nel corso del 2025 Ferrovienord ha completato puntualmente la consegna di tutti i 214 nuovi treni previsti dalla commessa per il rinnovo della flotta regionale voluta da Regione Lombardia con un investimento di 1,7 miliardi di euro. Si tratta di 123 Caravaggio realizzati da Hitachi, 61 Donizetti di Alstom, 30 Colleoni di Stadler, il più ampio rinnovo realizzato in una regione italiana.

Il parcheggio di Affori, realizzato e gestito da Ferrovienord in via Ciccotti a Milano ha fatto registrare 22.000 accessi nel corso del 2025.