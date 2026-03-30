Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Tre giorni di incontri e confronti per il settore della fisioterapia al “FIF, Salone Professionale della Fisioterapia” a Milano che si è svolto dal 27 al 29 marzo a Milano. Allo stand di OFI, Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano si sono concentrati gli eventi scientifici. “La fisioterapia – ha detto Angelo Giovanni Mazzali, presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano – sta evolvendo tantissimo rispetto ai concetti di prevenzione, cura e riabilitazione. Ora abbiamo tantissime nuove branche, per esempio la palliazione, all’interno della quale il fisioterapista sta esprimendo tutta la sua professionalità. C’è poi la questione dell’intelligenza artificiale che sempre di più si sta interfacciando con quelli che sono i concetti di riabilitazione”.

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